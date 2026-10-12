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В Подмосковье начался осенний сезон активности клещей

оригинал Фото: istockphoto.com/cotuvokne

Об осенней активности клещей предупредили жителей Московской области в Комитете лесного хозяйства региона.



Специалисты объяснили, что прохладная и влажная погода является для клещей очень комфортной и позволяет сохранять активность на протяжении всего светового дня.

«Жару клещи переносят плохо, поэтому летом прячутся в тени и активны в основном по утрам и вечерам. А осенью у них такой проблемы нет. Ночные заморозки тоже не могут остановить клещей надолго: при минусовой температуре они впадают в оцепенение, но стоит воздуху прогреться до +5ºС, клещи вновь начинают искать источники питания», — говорится в сообщении.
Повышенная осенняя активность клещей связана с тем, что им нужно запастись питательными веществами перед зимой. Чаще всего в это время они встречаются в местах с опавшей листвой, на лесных опушках и в зарослях кустарника.

Поэтому жителям нужно сохранять бдительность, пользоваться репеллентами и тщательно осматривать себя после прогулок.

Вся информация от специалистов Комлесхоза Подмосковья, включая новости о проведении санитарных рубок и восстановлении лесов, сезонной активности животных и насекомых, противопожарных рейдах и прочем публикуется в соцсетях ведомства: на странице VK и на канале в мессенджере МАХ.
Лев Каштанов

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