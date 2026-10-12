В Подмосковье планируют снизить налог для малых технологических компаний
Законопроект о льготах для малых технологических компаний подготовили в Московской области. Депутаты подмосковного парламента рассмотрят его на ближайшем заседании — 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Законопроектом предусматривается снижение для таких компаний региональной ставки налога на прибыль.
«Пониженная ставка по налогу на прибыль — это та мера, которая напрямую влияет на инвестиционные возможности компании. Высвободившиеся средства предприниматель может направить на расширение штата инженеров, разработку, закупку оборудования», — сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он добавил, что сейчас в Московской области насчитывается более 300 малых технологических компаний, и целью парламентариев является создание благоприятной среды, в которой число таких компаний будет расти.