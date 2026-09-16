В Подмосковье начался приём заявок на субсидии для семейных ферм

16 сентября 2026, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области стартовал приём заявок на получение субсидий для развития семейных ферм. Об этом объявили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.





Крестьянские (фермерские) хозяйства региона могут получить поддержку до 20 миллионов рублей.

«Поддержка семейных ферм позволяет развивать небольшие хозяйства, укреплять их экономику, создавать устойчивую основу для развития сельских территорий Подмосковья. Оформить заявку на получение субсидии могут фермеры, зарегистрированные в регионе. Другое важное условие – не менее двух членов семьи главы хозяйства должны работать на ферме», – уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.