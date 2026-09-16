В Подмосковье начался приём заявок на субсидии для семейных ферм
В Московской области стартовал приём заявок на получение субсидий для развития семейных ферм. Об этом объявили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Крестьянские (фермерские) хозяйства региона могут получить поддержку до 20 миллионов рублей.
«Поддержка семейных ферм позволяет развивать небольшие хозяйства, укреплять их экономику, создавать устойчивую основу для развития сельских территорий Подмосковья. Оформить заявку на получение субсидии могут фермеры, зарегистрированные в регионе. Другое важное условие – не менее двух членов семьи главы хозяйства должны работать на ферме», – уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.Субсидия носит целевой характер и предоставляется на возмещение затрат. Средства можно направить на покупку сельскохозяйственных животных, рыбопосадочного, племенного и посадочного материала, приобретение и монтаж оборудования, техники, транспорта и инвентаря.
Кроме того, поддержка позволит покрыть часть расходов на развитие рыбоводной инфраструктуры, аквакультуры и приобретение газопоршневых установок.
Приём заявок продлится до 25 сентября включительно на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки и на областном портале «МОй АПК». Там можно найти все условия участия, требования к заявителям и перечень необходимых документов.