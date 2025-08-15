В Подмосковье начался приём заявок на субсидии на покупку и аренду оборудования

15 августа 2025, 23:00

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут подать заявку на возмещение части расходов на приобретение или лизинг оборудования. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.







«15 августа в Подмосковье начался приём заявок от МСП на получение субсидий на покупку и аренду оборудования. Согласно условиям программ, предприниматели могут возместить до 50% понесенных расходов, но до 10 млн рублей при покупке оборудования, а также 5 млн рублей при заключении договора лизинга. Заявления принимаются до 14 сентября включительно», – уточнила Зиновьева.