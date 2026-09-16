В Подмосковье наградили лучших работодателей для ветеранов

16 сентября 2026, 16:54

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Награждение победителей конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области» состоялось в Мособлдуме. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Собравшихся поприветствовал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Он отметил, что помощь в трудоустройстве является одной из важнейших мер поддержки бойцов, возвращающихся к мирной жизни, и добавил, что Подмосковье стало одним из первых регионов, где ввели рабочие квоты для ветеранов боевых действий.





«За время действия закона работу получили 1 700 бывших бойцов. Впервые конкурс среди работодателей провели в 2025 году. В этом году конкурс проводился во второй раз, и мы видим, что интерес к нему растёт», — сказал Голубев.