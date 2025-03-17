В Подмосковье наградили сотрудников Министерства ЖКХ в их профессиональный праздник

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Правительстве Московской области состоялось награждение сотрудников центрального аппарата и подведомственных организаций Министерства ЖКХ. Министр ЖКХ Кирилл Григорьев отметил их профессионализм и вклад в развитие отрасли, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Двое работников были удостоены благодарственных писем Губернатора Московской области за добросовестный труд и высокий уровень профессионализма. Еще 11 сотрудников получили ведомственные награды за значительный вклад в развитие сферы ЖКХ.
Глава Министерства выразил признательность коллективу за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов.
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Глава Министерства выразил признательность коллективу за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов.
«Без слаженной работы этого механизма невозможно представить современную жизнь. Ваш каждодневный труд даёт возможность миллионам жителей Подмосковья строить планы, реализовывать мечты, уделять время своим близким и любимому делу. Пусть ваша работа всегда будет оценена по достоинству, а каждый день приносит радость и яркие моменты», — сказал Григорьев.
Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В этом году сфера жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья отмечает 45-летие со дня учреждения профессионального праздника Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. Однако первое упоминание о нем датируется 1966 годом, а сама отрасль берет начало еще в 1649 году, когда в Наказе царя Алексея Михайловича «О градском благочинии» были сформулированы первые правила городского благоустройства.
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Дайана Хусинова