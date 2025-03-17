В Подмосковье наградили сотрудников Министерства ЖКХ в их профессиональный праздник

В Московской области начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. В этом году в финале ВсОШ примут участие свыше 9 тысяч учащихся со всей России. Олимпиада охватит 24 предмета и продлится с 15 марта по 30 апреля, сообщает Министерство образования Московской области.