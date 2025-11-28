В Раменском провели курс повышения квалификации для тренеров по бадминтону
Курс «Перфекционирование профессиональных компетенций тренеров по бадминтону начальных этапов спортивной подготовки» провели на базе спорткомплекса «Борисоглебский» в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Тренинг проходил с 17 по 22 ноября, в нём приняли участие специалисты из России, Казахстана и Республики Беларусь.
«Курс включал в себя как лекции, так и практические занятия. Программа включала методику обучения базовым техникам бадминтона, вопросы, связанные с особенностями физподготовки детей, с построением долговременного тренировочного процесса, а также с инструментами оценки прогресса начинающих спортсменов», — говорится в сообщении.По окончании курса слушатели получили соответствующие сертификаты, а те, кто сдал экзамен — удостоверения о повышении квалификации.