В Подмосковье подали более 6,7 тыс. онлайн-заявок на охотничий билет

28 ноября 2025, 12:32

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 6,7 тыс. заявлений на получение охотничьего билета подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Охотничий билет можно оформлять с 16 лет при отсутствии судимости или ограничения дееспособности. Тем, кто получает этот билет впервые или ранее лишился его по решению суда, необходимо пройти тестирование на знание охотничьего минимума.





«Для подачи онлайн-заявления нужно авторизоваться на сайте госуслуг, заполнить соответствующую форму и прикрепить фотографию. Ответ поступит в личный кабинет заявителя», — говорится в сообщении.