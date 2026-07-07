В Подмосковье наложили штрафы на 20 миллионов рублей за самозахват лесных угодий
В Московской области активизировали защиту земель лесного фонда от незаконного использования. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Сотрудники Управления государственного лесного контроля и лесной охраны в первом полугодии 2026 года наложили штрафы более чем на 20,7 млн рублей за самовольное занятие лесных участков.
«Это вдвое превышает сумму штрафов за аналогичный период прошлого года, что говорит о повышении эффективности контрольной деятельности. Сегодня с нарушителей уже взыскано без малого 11 миллионов рублей. Работа по взысканию оставшихся сумм будет продолжена», – рассказали в Комлесхозе.Там напомнили, что гражданам и юрлицам в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях оплатить штраф необходимо не позднее 60 дней с момента вступления постановления о его наложении в силу. Затягивание с оплатой влечёт дополнительные санкции и принудительное взыскание.