В Подмосковье наложили штрафы на 20 миллионов рублей за самозахват лесных угодий

07 июля 2026, 15:35

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Московской области активизировали защиту земель лесного фонда от незаконного использования. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.





Сотрудники Управления государственного лесного контроля и лесной охраны в первом полугодии 2026 года наложили штрафы более чем на 20,7 млн рублей за самовольное занятие лесных участков.

«Это вдвое превышает сумму штрафов за аналогичный период прошлого года, что говорит о повышении эффективности контрольной деятельности. Сегодня с нарушителей уже взыскано без малого 11 миллионов рублей. Работа по взысканию оставшихся сумм будет продолжена», – рассказали в Комлесхозе.