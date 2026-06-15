Участие в ПМЭФ помогло Подмосковью привлечь 1,2 трлн рублей инвестиций

15 июня 2026, 18:33

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область за годы участия в Петербургском международном экономическом форуме привлекла около 1,2 трлн рублей инвестиций. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Эта сумма отражает совокупный объём вложений по всем соглашениям, подписанным делегациями Подмосковья на площадке форума за последние десять с небольшим лет.

«На ПМЭФ регион заключает стратегически важные соглашения, реализация которых оказывает существенное влияние на его развитие. При этом около 80% заявленных на форуме проектов уже реализованы или находятся на стадии активного выполнения», – сказала Зиновьева в интервью ТАСС.