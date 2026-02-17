Жители Подмосковья смогут подтвердить льготный статус в мессенджере MAX
В Подмосковье внедрён новый способ подтверждения льготного статуса с помощью цифрового ID, доступного через мессенджер MAX. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Нововведение значительно упростит жизнь льготников, поскольку важный документ всегда будет находиться под рукой – в смартфоне.
«Цифровой ID – важный инструмент для упрощения доступа к льготам и услугам для жителей. Многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды теперь смогут подтверждать свои льготы в социальных учреждениях, получать скидки в магазинах, посещать музеи и другие учреждения», – рассказали в ведомстве.Чтобы создать цифровой ID, нужно установить мессенджер MAX и в разделе «Профиль» найти вкладку «Цифровой ID».
«В этой вкладке необходимо нажать на кнопку «Создать». Тогда система перенаправит на портал госуслуг для подтверждения согласия на обработку данных и создания индивидуального цифрового ID льготника. Последний этап – ваша фотография в реальном времени для безопасности и проверки данных. Если у вас нет биометрии, её можно оформить в отделении банка или в МФЦ», – отметили в региональном Минсоцразвития.После создания цифрового ID пользователи смогут не только подтверждать свой льготный статус, но и получать доступ к услугам и скидкам. Многие магазины и сервисы уже начали интеграцию с системой.
Если оформить цифровой ID не получается, можно обратиться в раздел «Помощь» в мессенджере МАХ по ссылке.