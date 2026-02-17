Жители Подмосковья смогут подтвердить льготный статус в мессенджере MAX

17 февраля 2026, 19:31

оригинал Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

В Подмосковье внедрён новый способ подтверждения льготного статуса с помощью цифрового ID, доступного через мессенджер MAX. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Нововведение значительно упростит жизнь льготников, поскольку важный документ всегда будет находиться под рукой – в смартфоне.

«Цифровой ID – важный инструмент для упрощения доступа к льготам и услугам для жителей. Многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды теперь смогут подтверждать свои льготы в социальных учреждениях, получать скидки в магазинах, посещать музеи и другие учреждения», – рассказали в ведомстве.

«В этой вкладке необходимо нажать на кнопку «Создать». Тогда система перенаправит на портал госуслуг для подтверждения согласия на обработку данных и создания индивидуального цифрового ID льготника. Последний этап – ваша фотография в реальном времени для безопасности и проверки данных. Если у вас нет биометрии, её можно оформить в отделении банка или в МФЦ», – отметили в региональном Минсоцразвития.