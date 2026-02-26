​В Подмосковье заработал институт наставников для нуждающихся в поддержке подростков

26 февраля 2026, 21:32

В Московской области дали старт работе нового социального института – системы персонального наставничества для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в особом внимании со стороны взрослых. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.

Теперь за каждым таким ребёнком может быть закреплён личный наставник. Они поможет ему социализироваться, определиться с профессией и даже стать другом.

«Запуск института наставничества – важнейший шаг в развитии системы поддержки подрастающего поколения. Сейчас в реестре Московской области значатся 11 наставников. Мы создаём механизм персональной помощи. У ребёнка, которому сейчас трудно, появляется взрослый друг, готовый помочь ему найти свой путь. Наставник – это не просто помощник в учёбе, а проводник в жизнь, человек, который своим примером формирует у подростка уважение к традиционным ценностям и позитивное мировоззрение», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.