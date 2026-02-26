В Подмосковье заработал институт наставников для нуждающихся в поддержке подростков
В Московской области дали старт работе нового социального института – системы персонального наставничества для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в особом внимании со стороны взрослых. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
В отличие от формальной опеки, наставник становится для ребёнка «значимым взрослым», готовым выслушать, направить и помочь поверить в свои силы. Главные направления работы – помощь в учёбе, социальная адаптация, профориентация, вовлечение в общественно-полезный труд и формирование позитивного отношения к жизни.Теперь за каждым таким ребёнком может быть закреплён личный наставник. Они поможет ему социализироваться, определиться с профессией и даже стать другом.
«Запуск института наставничества – важнейший шаг в развитии системы поддержки подрастающего поколения. Сейчас в реестре Московской области значатся 11 наставников. Мы создаём механизм персональной помощи. У ребёнка, которому сейчас трудно, появляется взрослый друг, готовый помочь ему найти свой путь. Наставник – это не просто помощник в учёбе, а проводник в жизнь, человек, который своим примером формирует у подростка уважение к традиционным ценностям и позитивное мировоззрение», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Так, наставник из городского округа Истра Яна Латышева и ученица истринской школы София уже доказали, что искренний диалог способен менять жизнь к лучшему. У девочки были проблемы в школе. Перемены начались с появлением наставника, которая поддержала Софию, предложив активное участие в детских общественных организациях. Эти занятия помогли Софии ощутить себя важной частью коллектива, развили чувство ответственности и укрепили внутреннюю дисциплину.
Жители региона, у которых есть желание помогать детям, могут обратиться в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы пройти отбор и пополнить ряды участников программы.