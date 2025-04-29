В Подмосковье напомнили о правилах эксплуатации надувных батутов

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Минэкологии Московской области в преддверии летнего сезона активного отдыха напомнило муниципальным образованиям правила установки и эксплуатации надувных батутов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прежде всего, на каждый аттракцион нужно обязательно оформить эксплуатационную документацию. Она должна содержать всю необходимую информацию, позволяющую обеспечивать безопасность аттракциона.
Как подчеркнули в Минэкологии, напоминание призвано исключить случаи травматизма. Оно будет полезно не только тем, кто эксплуатирует аттракционы, но и жителям, которые ими пользуются.
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«В эту документацию входят паспорт и руководство или инструкция по эксплуатации. Собственники аттракционов обязаны зарегистрировать их ещё до начала эксплуатации в органе Гостехнадзора по месту установки. Работа аттракциона без ответственного лица, отвечающего за его безопасное использование, не допускается», – отметили в министерстве.Там добавили, что за нарушения требований технического регламента предусмотрен административный штраф. Для юрлиц он составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
Как подчеркнули в Минэкологии, напоминание призвано исключить случаи травматизма. Оно будет полезно не только тем, кто эксплуатирует аттракционы, но и жителям, которые ими пользуются.
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Лора Луганская