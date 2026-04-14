В Подмосковье пройдёт концерт «Под музыку Вивальди»
15 апреля в Московском областном театре драмы и комедии (Богородский городской округ) состоится премьерный концерт симфонического оркестра Московской областной филармонии «Под музыку Вивальди». Вечер будет посвящён творчеству одного из ключевых композиторов эпохи барокко — Антонио Вивальди, сообщает Министерство культуры и туризма регоина.
За дирижёрским пультом выступит художественный руководитель оркестра Дмитрий Юровский, возглавивший коллектив в 2026 году. Он является представителем известной музыкальной династии, получил образование в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории и Высшей школе музыки имени Ханса Айслера в Берлине, а в разные годы руководил рядом крупных музыкальных коллективов, включая Королевскую фламандскую оперу, симфонический оркестр «Русская филармония», а также оперные театры Новосибирска и Красноярска.
В концерте примут участие приглашённые артисты: солистка Большого театра России Гузель Шарипова, народная артистка РФ Анна Жарова, заслуженный артист Республики Тыва Субедей Дангыт, а также музыканты оркестра — Ксения Обухова, Дмитрий Вакарчук, Анна Пенкина, Анастасия Устименко и Анна Черкез. Программа объединит различные жанры творчества Вивальди.
Прозвучат увертюра к опере «Олимпиада», симфонии G-dur «Гроза на море», g-moll RV 152 и C-dur RV 115, концерты для двух скрипок и виолончели D-dur RV 565 и для двух флейт C-dur RV 533, а также арии из опер «Верная нимфа» и «Освобождённая Андромеда».
Кроме того, части «Зима» и «Лето» из цикла «Времена года» будут представлены в оркестровых аранжировках Дмитрия Юровского. Симфонический оркестр Московской областной филармонии, основанный в 1978 году, ведёт активную концертную деятельность в России и за рубежом, выступает на ведущих площадках страны и сотрудничает с известными дирижёрами и солистами. Начало концерта — в 19:00. Возрастное ограничение — 6+.
