В Подмосковье напомнили о запрете проникать на объекты энергосистемы

05 сентября 2025, 11:28

оригинал Фото: istockphoto.com/zhengzaishuru

Объекты энергетической инфраструктуры закрыты от посторонних, попытка нарушить их работу или просто проникнуть на огороженную территорию расценивается как диверсия. Предупреждение об этом выпустили в министерстве энергетики Московской области.