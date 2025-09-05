В Подмосковье напомнили о запрете проникать на объекты энергосистемы
Объекты энергетической инфраструктуры закрыты от посторонних, попытка нарушить их работу или просто проникнуть на огороженную территорию расценивается как диверсия. Предупреждение об этом выпустили в министерстве энергетики Московской области.
К порче объектов энергосистемы россиян склоняют злоумышленники. Они могут предлагать деньги за выполнение их заданий или действовать обманом. Зачастую преступники выдают себя за представителей силовых структур, а вмешательство в работу энергообъектов называют «спецоперацией», вынуждая доверчивых людей действовать по их указке.
В связи с этим в Минэнерго Подмосковья предупреждают граждан о необходимости быть внимательными, не попадаться на уловки злоумышленников и помнить, что на объекте электроснабжения можно получить смертельный удар током. Кроме того, вмешательство в работу энергообъектов грозит крупными авариями, при которых без электричества могут остаться жилые дома, больницы, предприятия и пр. Есть также риск возникновения пожаров и нанесения ущерба природе.
Поэтому о любых попытках склонения к диверсии против объектов энергетики нужно сообщать в ФСБ по номеру: +7-800-224-22-22. Следует также сообщить в полицию, если вы заметили подозрительную активность на энергообъектах.
