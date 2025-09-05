На Украине объявили химическую опасность
В Днепропетровске объявлена химическая опасность после ночного удара дронов Вооруженных сил России по местному предприятию. Об этом информируют украинские СМИ.
Спасатели призвали жителей закрыть окна и принять меры предосторожности.
Согласно информации, опубликованной в местных новостях, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) оперативно отреагировала на ситуацию. Сотрудник службы Сергей Ковтонюк сообщил, что были предприняты необходимые меры для предотвращения возможного поражения населения от химических веществ.
Жители города призываются соблюдать осторожность и следить за официальными уведомлениями о ситуации. Власти продолжают мониторинг обстановки и готовы к дальнейшим действиям в случае необходимости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
