На Украине объявили химическую опасность

05 сентября 2025, 09:08

ГСЧС Украины предупредила о химической опасности в Днепропетровске

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUK

В Днепропетровске объявлена химическая опасность после ночного удара дронов Вооруженных сил России по местному предприятию. Об этом информируют украинские СМИ.