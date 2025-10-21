Ильинская школа №26 Раменского округа начала сотрудничать с Китаем

21 октября 2025, 12:40

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

МОУ «Ильинская СОШ №26» из Раменского округа заключила трехсторонний меморандум о партнерстве с двумя начальными школами города Вэньцзян (Китай). Документ подписали директора учебных заведений: Надежда Садкова, Ван Юнлинь и Ли Лю, сообщает пресс-служба администрации городского округа.