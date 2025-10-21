Ильинская школа №26 Раменского округа начала сотрудничать с Китаем
Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский
МОУ «Ильинская СОШ №26» из Раменского округа заключила трехсторонний меморандум о партнерстве с двумя начальными школами города Вэньцзян (Китай). Документ подписали директора учебных заведений: Надежда Садкова, Ван Юнлинь и Ли Лю, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соглашение предусматривает совместную разработку образовательных программ и организацию культурного обмена. Первым мероприятием в рамках партнерства стал дружеский футбольный матч между командами школьников.
После игры ребята провели совместную тренировку, а затем обсудили различия в системе образования, футбольных тренировках и школьной жизни в своих странах.
В планах Ильинской школы — расширение спортивного сотрудничества с китайскими партнерами. По мнению администрации, такой обмен опытом помогает развивать кругозор учащихся.
Читайте также: