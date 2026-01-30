В Подмосковье направят на поддержку инвалидов более 10 млрд рублей
Свыше 15 мер социальной поддержки инвалидов, детей-инвалидов и их семей действует в Московской области. На обеспечение этих мер в текущем год направят свыше десяти миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
Всего в регионе в настоящее время проживает около 400 тысяч людей с инвалидностью, в том числе свыше 30 тысяч детей.
«В Подмосковье мы сформировали эффективную систему поддержки людей с инвалидностью. Речь идёт не только о выплатах, а в целом о качестве жизни — доступе к лечению, отдыху, реабилитации, возможности чувствовать себя нужными и защищёнными. Для нас принципиально важно сопровождать каждую семью комплексно», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В число наиболее востребованных мер поддержки входят выплаты по уходу за инвалидами, компенсация на оплату ЖКУ и бесплатные путёвки в санатории.