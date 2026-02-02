В Подмосковье за месяц по заявкам жителей провели уборку в 1,5 тыс. подъездов
Уборку более чем в полтура тысячах подъездов в многоквартирных домах убрали в Московской области с начала текущего года по заявкам жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Обязанность по организации уборки подъездов лежит на управляющих организациях.
«Согласно нормам, в многоквартирных домах должны ежедневно подметать лестничные площадки и марши на нижних этажах, а также приводить в порядок территорию перед мусоропроводами и мыть полы в лифтах. Кроме того, не реже раза в неделю следует подметать лестничные площадки и марши на этажах выше второго», — говорится в сообщении.Заявки на уборку жители подавали в Единую диспетчерскую службу чрез сайт ЕДС МО.