В Подмосковье нарушители заплатят 700 тыс. рублей за незаконный вывоз стройотходов

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Московской области уже несколько лет действует система видеонаблюдения, фиксирующая перевозку строительных отходов, сноса и грунтов без необходимых разрешений. Камеры на автомагистралях работают круглосуточно, что позволяет оперативно выявлять нарушения и назначать штрафы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Электросталь; Богородский; Лыткарино.
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