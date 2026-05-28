В Подмосковье насчитали 4000 обращений к медикам из-за укусов клещей

28 мая 2026, 22:15

Подмосковные медицинские организации на 27 мая зарегистрировали около 4000 обращений по поводу присасывания клещей. Это меньше аналогичного периода прошлого года и средних многолетних значений, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Московской области.







Там отметили, что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе сейчас не зарегистрировано.

«Для профилактики тем, кто отправляется на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, проводят вакцинацию против клещевого энцефалита. Уже привиты более 15 000 человек, в том числе более 5500 детей. Прививки также делают представителям профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах», – рассказали в надзорном ведомстве.