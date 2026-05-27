Биолог объяснил нашествие комаров и клещей в России

27 мая 2026, 15:13

Биолог Воробьёв: Комаров и клещей в следующем году будет меньше

Фото: iStock/Dejtan05

Нашествие комаров, мошек, пауков, клещей наблюдается в некоторых регионах России из-за комфортных погодных условий для их размножения. Об этом рассказал учёный-биолог Михаил Воробьёв.





Он пояснил, что нашествие тех или иных насекомых в России происходит довольно часто: были божьи коровки, тополиная моль, боярышниковая огнёвка. В этом году, по словам эксперта, очередь дошла до пауков, клещей и комаров. Человек не может контролировать этот процесс, подчеркнул Воробьёв.





«Часть насекомых погибнет, часть не перезимует. У них, возможно, окажется более слабая генетика, потому что особей слишком много. Поэтому в следующем году их станет поменьше. Комары всегда были с нами. Клещи тоже, в общем-то, регулярно путешествовали. Пауки всегда плетут», — отметил учёный в разговоре с Life.ru.

«Хорошо отпугивают насекомых эфирные масла лаванды, эвкалипта, лемонграсса, чайного дерева. Можно наносить их на кожу или использовать в аромалампах и диффузорах. Но людям, склонным к аллергии, важно сначала проверить реакцию на средство», — пояснила она.