Полиция в Москве задержала подозреваемого в краже 141 ноутбука на 30 млн рублей

Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который украл 141 ноутбук на сумму свыше 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, пишет РИА Новости.