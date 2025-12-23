Полиция в Москве задержала подозреваемого в краже 141 ноутбука на 30 млн рублей
Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который украл 141 ноутбук на сумму свыше 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, пишет РИА Новости.
Руководитель коммерческой компании обратился в полицию после инвентаризации, во время которой обнаружилась пропажа. В ходе расследования выяснили, что к краже причастен работник, занимающийся складской логистикой.
Следствие установило, что злоумышленник несколько месяцев оформлял заявки на вывоз техники со склада в Балашихе и из офиса на Ленинградском проспекте. Он сам забирал ноутбуки на автомобиле и перевозил их в заранее выбранное помещение. После этого мужчина продавал похищенные устройства в комиссионных магазинах. Вырученные деньги шли на личные нужды.
В отношении подозреваемого открыли уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Все материалы соединены в одно производство. Суд назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде.
