В Московской области за сутки произошло два лесных пожара

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Два пожара произошло на территории лесного фонда Подмосковья за минувшие сутки — в округах Фрязино и Коломна, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Один пожар произошёл в Свердловском лесничестве, в трёх километрах от города Фрязино. О возгорании в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители. В тушении были задействованы девять лесных пожарных и три единицы техники, справиться с огнём удалось за час», — говорится в сообщении.Второй пожар, разгорающийся в Песковском лесничестве на территории СНТ «Хорошёво» городского округа Коломна, был обнаружен с помощью системы видеомониторинга. На борьбу с огнём были направлены 26 пожарных и десять единиц техники. Тушение заняло четыре с половиной часа.
Оба пожара произошли из-за действий человека. Сейчас проводится работа по выявлению виновных.
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