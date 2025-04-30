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В Московской области за сутки произошло два лесных пожара

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Два пожара произошло на территории лесного фонда Подмосковья за минувшие сутки — в округах Фрязино и Коломна, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Один пожар произошёл в Свердловском лесничестве, в трёх километрах от города Фрязино. О возгорании в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители. В тушении были задействованы девять лесных пожарных и три единицы техники, справиться с огнём удалось за час», — говорится в сообщении.
Второй пожар, разгорающийся в Песковском лесничестве на территории СНТ «Хорошёво» городского округа Коломна, был обнаружен с помощью системы видеомониторинга. На борьбу с огнём были направлены 26 пожарных и десять единиц техники. Тушение заняло четыре с половиной часа.

Оба пожара произошли из-за действий человека. Сейчас проводится работа по выявлению виновных.

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Путин ответил на слова Лукашенко о георгиевской ленте в Белоруссии
30 апреля 2025, 07:15

Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Президент России Владимир Путин высказался по поводу комментариев своего белорусского коллеги Александра Лукашенко относительно различных символов победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.
Белорусский президент сообщил, что граждане Белоруссии отмечают День Победы, используя как традиционные георгиевские ленты, так и национальные знаки «Беларусь помнит».

Поддерживая мысль Лукашенко, российский лидер подчеркнул важность общей истории, стоящей за различными символами. По словам Путина, именно общий исторический опыт объединяет народы двух стран, независимо от формы выражения памяти о победе.

«Символы могут быть разные, главное, что стоит за ними – это общая история, настоящее и будущее наших народов», – заявил глава российского государства.

Таким образом, оба лидера выразили согласие в важности сохранения исторической памяти и уважения друг друга в вопросах национальной идентичности и традиций.

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HТ: Пакистан вновь нарушил режим прекращения огня на границе с Индией
30 апреля 2025, 05:38

Фото: iStock/xbrchx

Пакистан вновь нарушил режим прекращения огня в нескольких районах индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает газета Hindustan Тimes.
«В ночь с 29 на 30 апреля 2025 года посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия по всей линии контроля напротив секторов Наушера, Сундербани и Ахнур в союзной территории Джамму и Кашмир. Войска индийской армии отреагировали быстро и соразмерно», — приводит издание заявление сухопутных войск Индии.

Регулярные нарушения режима прекращения огня фиксируются уже на протяжении недели. Это происходит на фоне обострения отношений между странами после теракта 22 апреля. Тогда в популярном туристическом городе Пахалгам в Джамму и Кашмире были расстреляны 25 граждан Индии и один уроженец Непала. Ответственность за трагедию взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с «Лашкар-и-Тайба»*.

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Сенатор предложил Трампу занять папский престол в Ватикане
Сенатор Грэм* предложил Ватикану сделать Трампа новым Папой Римским
30 апреля 2025, 04:40

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Американский сенатор Линдси Грэм* предложил Ватикану сделать президента США Дональда Трампа новым Папой Римским. Об этом политик пишет на своей странице в соцсети X.
«Я был рад услышать, что президент Трамп открыт к идее стать следующим папой. Он был бы по-настоящему "темной лошадкой" в качестве кандидата, но я бы попросил папский конклав и верующих католиков отнестись к этому непредвзято! У первого папы и американского президента одновременно есть много плюсов», — пишет Грэм*.

Ранее Трамп сам изъявлял желание взойти на престол в Ватикане.

Напомним, что Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-году жизни. Он был похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На церемонии погребения присутствовал Дональд Трамп.

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Трамп: Путин хочет остановить конфликт на Украине
30 апреля 2025, 04:10

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

По словам президента США Дональда Трампа, его российский коллега Владимир Путин желает остановить конфликт на Украине. Об этом американский лидер заявил телеканалу ABC.
«Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну», — сказал Трамп о Путине.

Помимо этого американский лидер заявил о своей уверенности в том, что Россия не собирается захватывать всю Украину, а российский президент его уважает. К тому же Трамп раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за его поведение в Белом доме. Напомним, что украинский политик требовал от властей США больше поддержки в противостоянии с РФ.

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Небензя: перемирие РФ и Украины станет прелюдией к прямым переговорам
30 апреля 2025, 01:52

Фото: iStock/3dmitry

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензя, перемирие с Украиной станет прелюдией к прямым переговорам стран по поводу конфликта. Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совбеза международной организации.
«Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру (присоединится к перемирию в мае). Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима», — сказал Небензя.

Помимо этого дипломат заявил о готовности России к мирным переговорам. На это страна пойдет даже несмотря на нелегитимность главы киевского режима Владимира Зеленского на посту президента Украины. Напомним, что срок полномочий политика завершился еще весной 2024 года.

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