В теплицу КПО «Нева» начали по-новому подавать кислород

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
На территории комплекса по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске установили новое оборудование для подачи кислорода в теплицу. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«В экспериментальной теплице на протяжении всего года сотрудники выращивают овощи и экзотические растения – манго, финики, бананы. Теперь там установлено новое оборудование для обеспечения помещения кислородом. Воздухонагреватель использует технологию непрямого нагрева, и продукты сгорания топлива не попадают в помещение. Воздух, проходя через внутренние каналы агрегата, нагревается и выпускается через воздуховод», – пояснили в ведомстве.Там добавили, что благодаря этому теплица нагревается чистым, не вытесняющим кислорода воздухом. Это безопасно для растений.
Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В сентябре зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственном жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов высадил в тепличный техногрунт лаванду и маракуйю. В ближайшее время у некоторых молодых ростков наступит период цветения.
В этом году запланирована посадка новых растений – декоративной тыквы, капусты и петунии.
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Лора Луганская