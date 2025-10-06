В Подмосковье назвали основные сферы социального бизнеса

06 октября 2025, 10:24

оригинал Фото: Istock / MelkiNimages

В Московской области больше всего социальных предпринимателей развивают бизнес в сфере дополнительного образования, ухода за детьми и медицине. Такую информацию привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.







«Социальный статус в регионе уже получили более 900 предпринимателей. Почти треть из них, 287, заняты в сфере дополнительного образования. На втором месте – предоставление услуг по уходу за детьми – 183 субъекта, на третьем – сфера медицины, где занят 131 субъект МСП», – уточнила Зиновьева.