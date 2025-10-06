В Подмосковье назвали основные сферы социального бизнеса
В Московской области больше всего социальных предпринимателей развивают бизнес в сфере дополнительного образования, ухода за детьми и медицине. Такую информацию привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Социальный статус в регионе уже получили более 900 предпринимателей. Почти треть из них, 287, заняты в сфере дополнительного образования. На втором месте – предоставление услуг по уходу за детьми – 183 субъекта, на третьем – сфера медицины, где занят 131 субъект МСП», – уточнила Зиновьева.Предприниматели, развивающие бизнес в сфере дополнительного образования, открывают кружки и секции для детей и взрослых. Среди предприятий, специализирующихся на дневном уходе за детьми, чаще всего встречаются детские сады. Помимо этого, подмосковные социальные предприниматели реализуют физкультурно-оздоровительные проекты, открывают дома культуры и народного творчества. Всего в области – 56 таких субъектов МСП.
Чтобы получить социальный статус, нужно подать заявку на портале РПГУ.