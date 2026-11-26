В Подмосковье назвали победителей областного конкурса молодых педагогов
На базе Губернского колледжа в Серпухове прошёл областной конкурс «Педагогический дебют 2026». В нём участвовали 54 молодых педагога со стажем работы не более трёх лет, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Все конкурсанты ранее стали победителями муниципального этапа.
«Педагогам предстояло пройти три конкурсных испытания: презентацию опыта работы «У меня это хорошо получается», «Учебное занятие» и публичное выступление на самостоятельно выбранную тему, требующую широкого общественного обсуждения. Участники представили собственные педагогические наработки, продемонстрировали профессиональные навыки, поделились взглядами на развитие современного образования», – рассказали в ведомстве.
По итогам областного конкурса определены пять победителей. Ещё четыре педагога отличились в номинации «Начало начал». Их имена доступны на сайте министерства.
Как отметили в Минобразования региона, конкурс «Педагогический дебют» направлен на развитие творческого потенциала и самореализации молодых педагогов, формирование активной гражданской позиции и профессионального отношения к совершенствованию системы образования.