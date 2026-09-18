Профсоюзный лидер Подмосковья Акимова объяснила важность выборов
Для профсоюзов выборы – это важная политическая акция. Такое мнение высказала заместитель председателя союза «Московское областное объединение организации профсоюзов» Валентина Акимова.
Она также является членом Общественной палаты Московской области.
«Я член общественной палаты с первого её созыва. Для нас, профсоюзов, выборы – всегда очень важная политическая акция, потому что мы работаем с органами исполнительной и законодательной власти. Для нас важно, кто придёт во власть, с кем нам потом тесно работать. Надо сказать, что с депутатами Московской областной Думы мы работаем именно так. Наши представители есть на всех уровнях законодательной власти, а сейчас мы избираем и Государственную думу, и областную думу», - пояснила Акимова.Территориально объединение находится в Москве, а структуры – во всех муниципальных образованиях Московской области.
«В каждом муниципальном образовании есть наше среднее звено. Это координационные советы профсоюза. У нас 25 областных комитетов профсоюзов, которые входят в объединение. Они представляют все отрасли экономики Московской области, как бюджетную, так и не бюджетную сферу. Мы работаем во всех трудовых коллективах, почти в каждом коллективе есть наша ячейка, то есть первичная профсоюзная организация. Возьмите любую отрасль, ‒ будь то оборонка, школа, органы власти, здравоохранения, ‒ везде есть ячейки профсоюза. Профсоюзы работают в интересах трудового коллектива, выражают и защищают интересы работников. Это наша основная функция», ‒ заключила Валентина Акимова.В Московской области стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также выборы в Мособлдуму и органы местного самоуправления. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября.