В Подмосковье произошло смертельное столкновение мотоцикла и такси
Утром в Подмосковье столкнулись мотоцикл и автомобиль такси. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Авария произошла в Балашихе на улице 40 лет Победы. По предварительным сведениям, байкер двигался по главной дороге. В этот момент такси выезжало с придомовой территории.
Удар пришёлся в водительскую дверь легкового автомобиля. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и инспекторы ГИБДД.
Они устанавливают все обстоятельства случившегося. Движение на этом участке временно затруднено. Правоохранители продолжают проверку, чтобы выяснить точные причины столкновения. Подробности произошедшего уточняются.
Читайте также: