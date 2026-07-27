В Подмосковье произошло смертельное столкновение мотоцикла и такси

27 июля 2026, 11:45

В Балашихе мотоциклист погиб при столкновении с такси

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Утром в Подмосковье столкнулись мотоцикл и автомобиль такси. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».