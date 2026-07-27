Сотрудницы банка похитили 28 млн руб. у клиентов в Подмосковье

27 июля 2026, 12:10

МВД: Похитивших 28 млн руб. у клиентов в Подмосковье сотрудниц банка задержали

Фото: istockphoto/Dzurag

Три сотрудницы одного из банковских офисов в Московской области стали фигурантками уголовного дела о крупном хищении средств клиентов. Женщинам инкриминируется кража более 28 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.