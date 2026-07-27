Сотрудницы банка похитили 28 млн руб. у клиентов в Подмосковье
Три сотрудницы одного из банковских офисов в Московской области стали фигурантками уголовного дела о крупном хищении средств клиентов. Женщинам инкриминируется кража более 28 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, злоумышленницы, работая в отделении банка, наладили преступную схему: они изготавливали дубликаты пластиковых карт вкладчиков и отключали на их телефонах SMS-уведомления, пишет АГН «Москва». Это позволяло им незаметно выводить деньги на свои счета, а также на карты родственников и знакомых, которых впоследствии просили обналичить похищенные средства.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по Московской области при силовой поддержке коллег из Королева и во взаимодействии с ФСБ России. Двух подозреваемых задержали в Королеве, еще одну — в Пушкино.
Следственное управление УМВД России по городскому округу Королев возбудило уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Суд избрал задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время полиция проверяет их на причастность к другим аналогичным преступлениям и устанавливает возможных соучастников.
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