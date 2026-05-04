В Подмосковье назвали сроки завершения отопительного сезона

04 мая 2026, 13:12

В Московской области с 5 мая система теплоснабжения будет работать в режиме циркуляции. А полностью подавать отопление в дома жителей региона закончат 12 мая, рассказали в пресс-службе Минэнерго региона.





В Подмосковье установилась тёплая погода, но при этом, согласно прогнозу, в ближайшие дни ожидается кратковременное похолодание.

«Учитывая неожиданные изменения погоды, мы решили не отключать систему сразу, а сохранить циркуляцию на неделю. Это позволит преодолеть переходный период без резких перепадов температуры в домах, а при необходимости оперативно отреагировать на изменения погоды. При этом система работает в более мягком режиме, без избыточного тепла в квартирах», – пояснил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.