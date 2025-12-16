В подмосковном Одинцово утвердили план приватизации на 2026 год
В Одинцово проели внеочередную сессию местного Совета депутатов. На заседании депутаты рассмотрели несколько ключевых вопросов и единогласно утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2026 год. Об этом сообщили в Администрации Одинцовского городского округа.
Согласно принятому решению, округ сможет приватизировать только те объекты, которые включили в утвержденный план. Продажу муниципального имущества вне этого перечня проводить не будут.
Также депутаты утвердили порядок расчета арендной платы за земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности. Отдельно определили правила предоставления льготной аренды и размеры скидок.
Арендовать муниципальные земли на льготных условиях смогут участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны боевых действий, многодетные семьи, а также другие категории льготников.
Кроме того, на сессии обсудили вопросы, связанные с управлением муниципальным имуществом и изменениями в структуре Администрации округа.
