В подмосковном Одинцово утвердили план приватизации на 2026 год

16 декабря 2025, 10:12

Фото: пресс-служба Администрации Одинцовского городского округа

В Одинцово проели внеочередную сессию местного Совета депутатов. На заседании депутаты рассмотрели несколько ключевых вопросов и единогласно утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2026 год. Об этом сообщили в Администрации Одинцовского городского округа.