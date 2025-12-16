Следователи установили личность напавшего на элитную школу Подмосковья
В Подмосковье подросток напал с ножом на школу. Подозреваемым оказался ученик этого же учебного заведения. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Нападение произошло на элитную Успенскую школу, которая находится в посёлке Горки-2 Одинцовского городского округа. Молодой человек в балаклаве сначала вывел из строя охранника, а затем ранил ножом троих учащихся.
Силовики провели штурм и задержали нападавшего прямо в школе. Выяснилось, что задержанный — 15-летний подросток, который учится в девятом классе этого же учебного заведения. По предварительной информации, он зарезал одного из учеников четвёртого класса. Следствие сейчас выясняет мотивы произошедшего.
