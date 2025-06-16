В Подмосковье нейросеть помогла на 40% снизить число парковок у мусорных баков
Искусственный интеллект, интегрированный в подмосковную систему «Безопасный регион», выявляет через камеры видеонаблюдения случаи нелегальной парковки у контейнерных площадок. Эта технология помогла значительно уменьшить количество нарушений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Нейросеть начала выявлять случаи запаркованности контейнерных площадок в Подмосковье в июне 2024 года. За год было выявлено свыше 3,5 тыс. нарушений и выписано более 450 штрафов. При этом в местах, где нарушителей оштрафовали, случаев неправильной парковки стало меньше на 40%», — говорится в сообщении.Система работает следующим образом: если автомобиль стоит в зоне вывоза мусора дольше десяти минут, искусственный интеллект фиксирует нарушение и распознаёт государственный номер машины. Информация передаётся на проверку, и если факт нарушения подтверждается, автовладельцу грозит штраф.