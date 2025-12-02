В Подмосковье неизвестные расстреляли двух собак и избили их хозяина

02 декабря 2025, 15:16

Фото: iStock/ipopba

В Подмосковье, в городе Софрино, двое неизвестных мужчин расстреляли двух собак и избили их хозяина. Инцидент произошёл 29 ноября во время прогулки Евгения с пожилым отцом, когда животные оказались у магазина.