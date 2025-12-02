В Подмосковье неизвестные расстреляли двух собак и избили их хозяина
В Подмосковье, в городе Софрино, двое неизвестных мужчин расстреляли двух собак и избили их хозяина. Инцидент произошёл 29 ноября во время прогулки Евгения с пожилым отцом, когда животные оказались у магазина.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», хозяин привязал собак и ушёл в магазин. Как оказалось, животные дергали незнакомцев за штанины. Мужчина извинился перед неизвестными. Они догнали хозяина с отцом в лесу, угрожали ружьём и выстрелили в животных. Платон погиб на месте, Шоколада доставили в ветклинику, но его усыпили из-за тяжёлых ран.
После нападения Евгений получил травмы, включая повреждение рёбер. Местные жители обратились в полицию: подозреваемых опросили, но отпустили. Расследование продолжается.
