Суд вынес приговор москвичу, хладнокровно зарезавшему немецкого дога в парке

01 декабря 2025, 21:07

Суд в Москве приговорил мужчину к исправительным работам за убийство собаки

Фото: Istock/BiancaGrueneberg

В Москве мужчину признали виновным в убийстве немецкого дога по кличке Зефир. Подробности сообщает столичная прокуратура.