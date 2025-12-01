Суд вынес приговор москвичу, хладнокровно зарезавшему немецкого дога в парке
В Москве мужчину признали виновным в убийстве немецкого дога по кличке Зефир. Подробности сообщает столичная прокуратура.
Следствие установило, что преступление произошло в парке на юго-западе Москвы. Обвинение строилось по статье Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными. По информации ведомства, подсудимый не признал свою вину.
В суде он заявил, что собака на него напала первой, однако обвинение опровергло эту версию. Следствие установило, что 24 января прошлого года мужчина находился на территории ландшафтного заказника «Тёплый Стан». Он умышленно подошёл к немецкому догу, который принадлежал жительнице Москвы, и нанёс питомцу удар ножом в спину. Животное умерло от полученных травм.
Суд приговорил живодёра к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка и взыскал в пользу потерпевшей 400 тысяч рублей.
