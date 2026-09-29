В Подмосковье неонатальный скрининг прошли уже 42 000 новорождённых
В Московской области новорождённые проходят неонатальный скрининг на 38 генетических заболеваний. Исследования уже охватили порядка 42 000 младенцев, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Скрининг включает обследование на наличие нарушения обмена жирных кислот, врождённого гипотиреоза, первичного иммунодефицита, спинальной мышечной атрофии и других патологий.
«Неонатальный скрининг позволяет выявить наследственные заболевания на раннем этапе и сразу начать лечение под постоянным контролем врачей. С начала года в Подмосковье исследование прошли почти 42 000 новорождённых. В 75 случаях генетические патологии подтвердились. Все дети находятся под диспансерным наблюдением», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Исследование проводят в первые дни жизни ребёнка путём забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается медик и разъясняет дальнейшие действия.