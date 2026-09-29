Владимир Путин: «Единая Россия» упрочила своё лидерство

29 сентября 2026, 15:41

Владимир Путин (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

«Единая Россия» укрепляет государственность России и принимает самые необходимые решения, даже если они выглядят непопулярными. Это отметил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских партий, сообщает ЕР.





Глава государства выразил надежду, что «Единая Россия» будет продолжать эту линию и в новом составе Госдумы, а также отметил, что все политические силы в парламенте должны будут эффективно взаимодействовать на благо страны.





«Думаю, будет полезен и диалог с теми партиями, которые участвовали в избирательной кампании, но не прошли. Всё ценное из их инициатив надо брать в работу», — сказал Путин.

«Все включённые в программу пункты соответствуют ключевым вызовам, с которыми сталкивается страна. Они касаются экономики, социальной сферы, образования, здравоохранения, демографии, сглаживания неравенства между регионами и достижения технологического лидерства. Если мы подготовим на все эти вопросы грамотный ответ, то страна получит необходимый толчок в своём развитии», — подчеркнул Медведев.