Владимир Путин: «Единая Россия» упрочила своё лидерство
«Единая Россия» укрепляет государственность России и принимает самые необходимые решения, даже если они выглядят непопулярными. Это отметил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских партий, сообщает ЕР.
Глава государства выразил надежду, что «Единая Россия» будет продолжать эту линию и в новом составе Госдумы, а также отметил, что все политические силы в парламенте должны будут эффективно взаимодействовать на благо страны.
«Думаю, будет полезен и диалог с теми партиями, которые участвовали в избирательной кампании, но не прошли. Всё ценное из их инициатив надо брать в работу», — сказал Путин.В свою очередь председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что главной задачей партии является законодательное обеспечение Народной программы, составленной по наказам избирателей.
«Все включённые в программу пункты соответствуют ключевым вызовам, с которыми сталкивается страна. Они касаются экономики, социальной сферы, образования, здравоохранения, демографии, сглаживания неравенства между регионами и достижения технологического лидерства. Если мы подготовим на все эти вопросы грамотный ответ, то страна получит необходимый толчок в своём развитии», — подчеркнул Медведев.В ходе встречи Путин поддержал предложенную Медведевым кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы нового созыва, отметив его способность организовывать конструктивную работу парламента.
В Московской области «Единая Россия» победила во всех округах на всех уровнях выборов.