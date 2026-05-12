Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к «Соловьиным вечерам»
Союз охраны птиц России 16 и 17 мая проведёт акцию «Соловьиные вечера». Цель – привлечь внимание к проблемам охраны птиц, сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
Данные о численности соловьёв могут быть использованы как индикатор состояния окружающей среды. Эти птицы особо чувствительны к изменениям экологической ситуации, и в случае возникновения проблем покидают места гнездования. Такой сигнал может помочь вовремя принять меры по обустройству парков, скверов и других зелёных уголков.
«Чтобы принять участие в переписи пернатых певцов, нужно найти место, где поют соловьи, вечером на заходе солнца сосчитать птиц и кратко описать это место. Все данные о соловьях необходимо внести самостоятельно через сайт или сообщить их региональным координаторам, контакты которых можно найти на сайте акции», – отметили в ведомстве.Подмосковные орнитологи и любители птиц традиционно являются одними из самых активных её участников. В прошлом году Подмосковье вошло в пятёрку регионов по количеству участников. В Московской области насчитали 247 поющих соловьёв.