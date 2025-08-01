В Подмосковье обнаружили две подпольные нарколаборатории и 118 кг наркотиков
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лаборатории по производству наркотиков нашли полицейские в Ступине и Луховицах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В Ступине мужчина оборудовал нарколабораторию в доме своей матери. Инструкции он получал от своих «работодателей» через один из мессенджеров. От них же ему приходили координаты спрятанных в лесу прекурсоров и оборудования.
«В доме полицейские нашли около 40 килограммов мефедрона и более 400 литров химических жидкостей в разных ёмкостях», — говорится в сообщении.Сообщники наркопроизводителя рассказали, что в июне этого года распространили через тайники-закладки 13 кг наркотиков, за что выручили больше миллиона рублей.
Вторую нарколабораторию полицейские обнаружили в подвале гаража в Луховицах. Этот гараж арендовал 22-летний москвич. Он также действовал по инструкции нанимателей и закупал оборудование на их деньги.
В гараже нашли 78 кг наркотика N-метилэфедрона и около 200 канистр с реактивами.