В Подмосковье обнаружили две подпольные нарколаборатории и 118 кг наркотиков

01 августа 2025, 10:07

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Лаборатории по производству наркотиков нашли полицейские в Ступине и Луховицах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В Ступине мужчина оборудовал нарколабораторию в доме своей матери. Инструкции он получал от своих «работодателей» через один из мессенджеров. От них же ему приходили координаты спрятанных в лесу прекурсоров и оборудования.





«В доме полицейские нашли около 40 килограммов мефедрона и более 400 литров химических жидкостей в разных ёмкостях», — говорится в сообщении.