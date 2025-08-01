Шесть человек погибли в ДТП в Пензенской области
Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на 575-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, в том числе ребёнок, пишет ТАСС.
Авария произошла около шести часов утра. По предварительным данным, всего в ДТП пострадали семь человек — шестерым из них спасти жизнь не удалось. Один из участников столкновения госпитализирован в тяжёлом состоянии.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, а также экстренные службы. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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