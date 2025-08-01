Шесть человек погибли в ДТП в Пензенской области

01 августа 2025, 09:34

Шесть человек погибли при столкновении легковых машин в Пензенской области

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на 575-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, в том числе ребёнок, пишет ТАСС.