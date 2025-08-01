Достижения.рф

Шесть человек погибли в ДТП в Пензенской области

Шесть человек погибли при столкновении легковых машин в Пензенской области
Фото: iStock/Kwangmoozaa

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на 575-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, в том числе ребёнок, пишет ТАСС.



Авария произошла около шести часов утра. По предварительным данным, всего в ДТП пострадали семь человек — шестерым из них спасти жизнь не удалось. Один из участников столкновения госпитализирован в тяжёлом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, а также экстренные службы. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Анастасия Чубина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0