В Подмосковье расчистили более 6000 гектаров охранных зон линий электропередач

25 сентября 2025, 16:14

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

С начала года специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» расчистили 6004 гектара охранных зон линий электропередачи в Подмосковье. Больше всего работ провели в Раменском округе, сообщили в Минэнерго Московской области.





Например, в Ленинском округе энергетики опилили деревья вдоль 500-метрового участка линии 0,4 кВ у трансформаторной подстанции ТП-150. От неё получают свет около 60 домов в поселке Спасское.



Расчистку проводят по программе капремонта сетей. Эти работы нужны, чтобы ЛЭП работали без перебоев. В основном деревья и кустарники убирали весной и летом, одновременно вывозили порубочные остатки.





«Расчистка трасс вдоль ЛЭП является важным элементом профилактики незапланированных отключений. Мы регулярно проводим данные работы, чтобы минимизировать риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами. Это особенно актуально в условиях непогоды, когда нагрузка на энергосистему возрастает», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.