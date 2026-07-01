В Подмосковье обновили более 400 000 квадратных метров проездов во дворах

01 июля 2026, 22:05

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области продолжается ремонт большими картами проездов во дворах, который реализует Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. Об этом сообщил в его пресс-службе.





С момента запуска программы отремонтировали 445 000 квадратных метров площади. Это 70% от запланированного объёма.

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Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Преимущество технологии – в замене покрытия на большой площади, от 25 «квадратов». Методика позволяет устранить все выбоины, просадки, трещины и другие дефекты, обеспечивая долговечный результат. Внутри самой карты нет стыков между старым и новым асфальтом, что делает проезд комфортным для водителей.

«Мы видим, насколько востребованы у жителей работы по благоустройству, особенно после зимы. Асфальтовое покрытие во дворах разрушается из-за перепадов температур. К этой работе готовились заранее, муниципалитеты провели оцифровку всех дефектов. В прошлом году мы перевыполнили план на 30% и отремонтировали около 400 дворов. В этом году ставим ещё более амбициозную цель – обновить свыше 420 территорий площадью более 667 000 квадратов», – отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.