В Подмосковье обновили более 400 000 квадратных метров проездов во дворах
В Московской области продолжается ремонт большими картами проездов во дворах, который реализует Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. Об этом сообщил в его пресс-службе.
С момента запуска программы отремонтировали 445 000 квадратных метров площади. Это 70% от запланированного объёма.
Преимущество технологии – в замене покрытия на большой площади, от 25 «квадратов». Методика позволяет устранить все выбоины, просадки, трещины и другие дефекты, обеспечивая долговечный результат. Внутри самой карты нет стыков между старым и новым асфальтом, что делает проезд комфортным для водителей.
«Мы видим, насколько востребованы у жителей работы по благоустройству, особенно после зимы. Асфальтовое покрытие во дворах разрушается из-за перепадов температур. К этой работе готовились заранее, муниципалитеты провели оцифровку всех дефектов. В прошлом году мы перевыполнили план на 30% и отремонтировали около 400 дворов. В этом году ставим ещё более амбициозную цель – обновить свыше 420 территорий площадью более 667 000 квадратов», – отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.По его словам, восстановлены будут не только проезды для машин, но и повреждённые пешеходные зоны – тротуары и дорожки у домов. В адресный перечень вошли локации, где ремонт латками нецелесообразен.