В Подмосковье перед отопительным сезоном осмотрели свыше 10 000 жилых домов

01 июля 2026, 19:51

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области в рамках подготовки жилого фонда к предстоящей зиме специалисты осмотрели более 10 000 многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Инспекторы осматривают внутридомовые сети, запорную арматуру и тепловые узлы; кровли и водостоки; теплоизоляцию трубопроводов; газовое хозяйство и противопожарные системы. Любое отклонение фиксируется и устраняется в кратчайшие сроки. В рамках подготовки утверждён план-график, который охватывает более 52 000 паспортов готовности.

«При подготовке жилого фонда к новому отопительному сезону за основу взяли риск-ориентированный подход. В фокусе внимания – более 12 000 домов. Это объекты, по которым в течение года фиксировали самое большое количество обращений жителей, а также дома старше 1991 года постройки. Всего в плане – более 48 000 МКД», – сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.