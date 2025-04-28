В Подмосковье обновили онлайн-услугу по заключению договоров с регоператорами

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Услуга для предпринимателей по заключению договора с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на госпортале Подмосковья стала более удобной и функциональной, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь подписать договор на вывоз мусора можно с двумя новыми региональными операторами. Кроме того, появилась возможность отметить в одном заявлении сразу несколько объектов, в процессе деятельности которых появляются отходы. Предприниматели также могут направить запрос в рамках одного заявления сразу нескольким регоператорам», — объяснила суть инноваций глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.В министерстве уточнили, что два новых подключённых к услуге регоператора — Сергиево-Посадский региональный оператор и Каширский региональный оператор, они обслуживают 21 подмосковный округ.
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