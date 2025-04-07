В пяти округах Подмосковья оптимизировали работу светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Работу светофоров оптимизировали на семи перекрёстках в пяти округах Московской области — Раменском, Ленинском, Богородском, Дмитровском и Одинцовском — для увеличения пропускной способности дорог, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Ленинском округе бы изменён режим работы на двух перекрёстках Каширского шоссе. На пересечении с Проектируемым проездом №5208 на минуту увеличили период прямого хода по шоссе, а на перекрёстке с Шоссейной улицей также увеличили время прямого хода по шоссе и на семь секунд продлили время выезда на шоссе», — говорится в сообщении.Кроме того, в Ленинском округе было увеличено время выезда из деревни Малая Володарка на Центральную улицу.
В одинцовской деревне Малые Вязёмы изменили работу светофора на перекрёстке Петровского и Можайского шоссе, увеличив время проезда по Можайскому шоссе на 11 секунд.
В раменской деревне Верея увеличили время выезда с улицы Жуковского на Островецкое шоссе, а в богородском селе Кудиново — с улицы Асфальтовая на Центральную улицу. Специалисты также изменили режим работы светофора на пересечении Рогачёвского шоссе и поворота к Круглому озеру в дмитровском селе Озерецкое, благодаря чему время проезда по шоссе увеличилось на 20 секунд.
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