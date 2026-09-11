В Подмосковье обсудили перспективы отрасли переработки вторсырья
Московская область является одним из лидеров России по переработке вторсырья. Эту отрасль планируется развивать и дальше. Об этом сообщили участники круглого стола Мособлдумы, посвящённого экономике замкнутого цикла, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин отметил, что в систему переработки вторсырья в Подмосковье входит сбор и транспортировка отходов, а также разборка их на фракции.
«Сегодня в областной сфере вторсырья работают свыше 150 предприятий. В следующие пять лет мы планируем, что эта отрасль будет расширяться», — сказал Шапкин.О лидерских позициях Подмосковья напомнила депутат Госдумы Ирина Роднина. Она также указала, что эта тема вышла на федеральный уровень.
«Теперь статья о переработке мусора появилась и в федеральном бюджете. Раньше такого не было», — уточнила Роднина.Развивать вторичное использование отходов помогает сеть фандоматов по сбору пластика, алюминия и текстиля, а также площадки «Мегабак».