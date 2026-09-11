В Подмосковье обсудили перспективы отрасли переработки вторсырья

11 сентября 2026, 10:31

оригинал Фото: медиасток.рф

Московская область является одним из лидеров России по переработке вторсырья. Эту отрасль планируется развивать и дальше. Об этом сообщили участники круглого стола Мособлдумы, посвящённого экономике замкнутого цикла, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин отметил, что в систему переработки вторсырья в Подмосковье входит сбор и транспортировка отходов, а также разборка их на фракции.





«Сегодня в областной сфере вторсырья работают свыше 150 предприятий. В следующие пять лет мы планируем, что эта отрасль будет расширяться», — сказал Шапкин.

«Теперь статья о переработке мусора появилась и в федеральном бюджете. Раньше такого не было», — уточнила Роднина.