Пройти диспансеризацию в парке 12 сентября смогут жители 11 округов Подмосковья

11 сентября 2026, 10:29

оригинал Фото: медиасток.рф

Акция «Проверь своё здоровье в парке» будет проводиться в субботу, 12 сентября, в 11 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Жители смогут пройти профилактические обследования и проконсультироваться у специалистов. С собой нужно взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования.





«Благодаря акции «Проверь своё здоровье в парке» можно попасть на приём к врачу, не посещая поликлинику. Такие мероприятия помогают вовремя обратить внимание на изменения в состоянии здоровья», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.