В Шатуре открыли тренировочный комплекс для пожарных
Учебный тренировочный комплекс «Теплодымокамера» открыли в округе Шатура на базе 286-й части Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В комплексе пожарные и спасатели смогут отрабатывать свои рабочие навыки в условиях, максимально приближенных к реальному пожару.
«Терлодымокамера позволила воссоздать обстановку внутри охваченных огнём зданий, включая высокую температуру, густой дым и резкие звуки. Первыми испытания в новом комплексе прошли работники дежурного караула ПСЧ-286. Серьёзной проверкой для огнеборцев стал лабиринт, оборудованный различными люками, лазами и перегородками для моделирования замкнутого пространства», — рассказал начальник территориального управления № 9 Сергей Жукин.Он добавил, что за тренировкой через систему видеонаблюдения в режиме реального времени следила приёмочная комиссия. Она оценивала тактические решения пожарных и скорость их реакции. Теперь такие испытания будут проводить регулярно.