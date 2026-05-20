В Шатуре открыли тренировочный комплекс для пожарных

20 мая 2026, 17:01

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Учебный тренировочный комплекс «Теплодымокамера» открыли в округе Шатура на базе 286-й части Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В комплексе пожарные и спасатели смогут отрабатывать свои рабочие навыки в условиях, максимально приближенных к реальному пожару.





«Терлодымокамера позволила воссоздать обстановку внутри охваченных огнём зданий, включая высокую температуру, густой дым и резкие звуки. Первыми испытания в новом комплексе прошли работники дежурного караула ПСЧ-286. Серьёзной проверкой для огнеборцев стал лабиринт, оборудованный различными люками, лазами и перегородками для моделирования замкнутого пространства», — рассказал начальник территориального управления № 9 Сергей Жукин.