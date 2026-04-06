В Подмосковье выявили более 122 тысяч непристёгнутых водителей и пассажиров

06 апреля 2026, 13:20

Свыше 107 тысяч водителей и более 15 тысяч пассажиров, не использующих ремни безопасности, оштрафовали в Московской области с начала текущего года с помощью комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В ведомстве отметили значительный рост выявления таких нарушений. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в регионе обнаружили 44,3 тысячи случаев непристёгнутых ремней.





«Цифры указывают не на увеличения числа нарушителей, а на расширение возможностей дорожных комплексов. У большинства из них появляется функция распознавания непристёгнутого ремня, и это положительно влияет на культуру вождения и, в целом, на безопасность движения», — заявил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.